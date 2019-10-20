Росприроднадзор передал документы в СК по красноярскому месторождению, где произошло ЧП

ТАСС, 20 октября. Межрегиональное управление Росприроднадзора по Красноярскому краю и Туве предоставило материалы в Следственное управление Следственного комитета по месторождению золота в Курагинском районе Красноярского края, где в субботу произошел порыв дамбы. Об этом ТАСС сообщил и.о. руководителя управления Виталий Нетребко.

"Материалы по отработке месторождения у нас имеются в наличии. Прокуратура проводила проверку (ранее), мы участвовали. Эти материалы были представлены Следственному комитету, обысков никаких не было", - сказал Нетребко, уточнив, что "это была целевая проверка месторождения" в конце июня - начале июля этого года. Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, данные документы были изъяты следователями.

Прорыв дамбы золотодобывающей артели в районе деревни Щетинкино Красноярского края произошел в субботу. В результате ЧП 15 человек погибли, шестеро числятся пропавшими без вести, за медицинской помощью обратились 16 человек. Разработка месторождения велась компанией "Сисим" (входит в холдинг "Сибзолото").

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил в Красноярский край криминалистов центрального аппарата ведомства для оказания практической помощи в расследовании. В красноярском офисе золотодобывающей компании "Сисим", которая входит в холдинг "Сибзолото" и которой принадлежало предприятие, прошли обыски - правоохранители изъяли бухгалтерскую и техническую документацию, а также личные дела работников. Директор компании "Сисим" Максим Ковальков, по данным источника ТАСС в правоохранительных органах региона, задержан.

По данным федерального Ростехнадзора, работу на участке компания вела легально, в соответствии с проектом, который прошел согласование. При этом краевые власти заявили, что дома рабочих, затопленные в результате прорыва дамбы, были построены с нарушением. Сама дамба была временной и нигде не зарегистрирована.

В результате разрушения дамбы технологического водоема золотодобывающей артели потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа. Поселок золотодобытчиков находится в труднодоступной местности.