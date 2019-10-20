Плохая погода не дает использовать авиацию при поисках на месте ЧП под Красноярском

ТАСС, 20 октября. Неблагоприятные погодные условия не позволяют в настоящее время использовать авиацию в Красноярском крае, где в субботу произошел порыв дамбы, сообщили ТАСС в региональном МЧС.

"Авиация не применяется из-за погодных условий", - сказал собеседник агентства. В ЕДДС района ТАСС сообщили, что на месте поисков идет мокрый снег, и это осложняет работу.

В МЧС также отметили, что дополнительных сил от ведомства не требуется. "Дополнительные средства для поисков людей больше не требуются, та группировка, которая находится на месте ЧС, достаточна", - отметил представитель ведомства.

Собеседник агентства добавил, что воды из-за прорыва больше не станет, "это не паводок, чтобы воде куда-то опускаться <...>, появились получается большие лужи", - пояснили в МЧС.

При проведении аварийно-спасательных работ за минувшие сутки спасатели обследовали береговую линию и русло реки Сейба на удалении 9 км. Кинологическими расчетами МЧС России были проверены места общей площадью 2 тыс. кв. м.

В воскресенье продолжились работы по разбору завалов скопления мусора по берегу Сейбы на удалении более километра с применением инженерной техники золотодобывающей компании. Спасатели планируют также обследовать на плавсредствах береговую линию на удалении 9 км и продолжить обследование устья Сейбы на месте слияния с рекой Сисим и вниз по течению на удалении до 3 км.

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