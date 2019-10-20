В СК назвали приоритетную версию причины прорыва дамбы в Красноярском крае

ТАСС, 20 октября. СК считает нарушения при проведении золотодобывающих работ приоритетной версией причины прорыва дамбы в Красноярском крае. По делу о прорыве дамбы задержаны три человека - директор золотодобывающего предприятия, начальник и мастер горного участка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"В рамках расследования уголовного дела следователями СК России в Курагинском районе задержаны директор золотодобывающего предприятия ООО "Сисим", начальник и мастер горного участка этой же организации. Для проведения допроса они доставлены в Красноярск, где с ними сейчас работают следователи", - сообщили в СК.

В офисе золотодобывающей организации проведены обыски, изъята техническая и финансовая документация. "В качестве приоритетной версии, наряду с другими, следствие рассматривает нарушения при проведении золотодобывающих работ", - сообщили в СК.

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