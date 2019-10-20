Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Два человека погибли и трое пострадали в результате ДТП на Урале

Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в ограждение моста

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Два человека погибли и трое госпитализированы в результате ДТП на трассе рядом с рабочим поселком Пышма в Свердловской области. Об этом сообщил в воскресенье глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"В результате дорожно-транспортного происшествия две девушки 1996 и 2001 годов рождения, находившиеся в салоне машины, погибли на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Еще три пассажира: молодые люди 1993 и 1995 годов рождения и несовершеннолетняя девушка 2001 года рождения с травмами различной степени тяжести были доставлены в Пышминскую районную больницу", - сказал Горелых.

Он уточнил, что авария произошла в воскресенье в 00:05 мск на 15 км автодороги рабочий поселок Пышма - деревня Талица. По предварительным данным, водитель Opel Astra 1999 года рождения не справился с управлением и врезался в ограждение моста. Автомобиль опрокинулся и загорелся.

Отмечается, что водитель автомобиля не пострадал.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Три человека погибли при пожаре в доме в садоводстве рядом с Красноярском
Среди погибших есть дети шести и восьми лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС