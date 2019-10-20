Два человека погибли и трое пострадали в результате ДТП на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Два человека погибли и трое госпитализированы в результате ДТП на трассе рядом с рабочим поселком Пышма в Свердловской области. Об этом сообщил в воскресенье глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"В результате дорожно-транспортного происшествия две девушки 1996 и 2001 годов рождения, находившиеся в салоне машины, погибли на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Еще три пассажира: молодые люди 1993 и 1995 годов рождения и несовершеннолетняя девушка 2001 года рождения с травмами различной степени тяжести были доставлены в Пышминскую районную больницу", - сказал Горелых.

Он уточнил, что авария произошла в воскресенье в 00:05 мск на 15 км автодороги рабочий поселок Пышма - деревня Талица. По предварительным данным, водитель Opel Astra 1999 года рождения не справился с управлением и врезался в ограждение моста. Автомобиль опрокинулся и загорелся.

Отмечается, что водитель автомобиля не пострадал.