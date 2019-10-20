В Петербурге иномарка врезалась в жилой дом у Кантемировского моста

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Водитель автомобиля Ford Focus врезался в стену жилого дома на Выборгской набережной рядом с Кантемировским мостом. Как сообщили журналистам в региональном УГИБДД, в результате аварии водитель получил тяжелые травмы.

"По предварительной информации, 20 октября, около 03:40 мск, по адресу Выборгская набережная, дом 59, корпус 1, водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Ford Focus, совершил наезд на препятствие - стену жилого дома. В результате ДТП водитель находится в тяжелом состоянии", - говорится в распространенном управлением сообщении.

В связи с ДТП проводится проверка.