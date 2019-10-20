Причиной пожара в жилом доме в Ярославской области стал поджог

На эту тему
- Три версии рассматриваются в качестве причин пожара в жилом доме под Ярославлем
- Число погибших при пожаре под Ярославлем увеличилось до семи
- Для жильцов поврежденного пожаром дома в Ростове начали сбор средств и гуманитарной помощи
- Пострадавшие при пожаре жители дома под Ярославлем получают предметы первой необходимости
ТАСС, 20 октября. Причиной пожара в жилом доме в Ростове Ярославской области, где погибли пять детей и двое взрослых, стал поджог. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК, подозреваемый в совершении преступления задержан.
"В ходе расследования уголовного дела установлено, что причиной возгорания стал поджог, в связи с чем уголовное дело переквалифицировано на ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом")", - сказал представитель СК.
По подозрению в этом преступлении задержан житель Ярославской области 1982 года рождения.