Три человека погибли при пожаре в доме рядом с Красноярском

ТАСС, 20 октября. Три человека погибли в результате пожара в доме на территории садоводства рядом с Красноярском. Возбуждено уголовное дело, сообщается в воскресенье на сайте СУ СК по Красноярскому краю.

"Возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительной версии следствия, сегодня ночью в Красноярске в частном дачном доме произошел пожар, при тушении были обнаружены тела троих человек - 56-летней женщины и ее внуков 6 и 8 лет", - говорится в сообщении.

Предварительная причина возгорания - несоблюдение правил пожарной безопасности. В настоящее время для установления причины пожара назначена пожарно-техническая экспертиза,проводятся необходимые следственные действия.

По данным ГУ МЧС по региону, пожар произошел сегодня ночью в садоводстве "Восход-2" на ул. Луговая в Свердловском районе Красноярска. На тушение дачного строения выехали 16 человек и 5 единиц техники. Здание выгорело на площади 56 кв. м. Соседи сообщили, что в здании могли быть люди и при разборе завала спасатели обнаружили тела трех человек.