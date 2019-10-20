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В Оренбурге задержали двух адвокатов по подозрению в продаже адвокатского статуса

Одну из них заключили под стражу, другую отпустили под подписку о невыезде, сообщил источник в правоохранительных органах

ТАСС, 20 октября. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Оренбургской области задержали двух адвокатов, подозреваемых в продаже адвокатского статуса. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что группа лиц из числа руководителей и членов адвокатской палаты Оренбургской области получали денежные средства от лиц желающих получить статус адвоката и стать членом адвокатской палаты Оренбургской области", - сказал собеседник агентства. "Задержаны две женщины - адвокаты. Одна из них, Мария Малютина, заключена под стражу. Вторая дает признательные показания и сотрудничает со следствием, ее отпустили под подписку о невыезде", - добавил источник.

Он уточнил, что уголовное дело расследуется по ст. 204.1 УК РФ и 204 УК РФ ("Посредничество в коммерческом подкупе" и "Коммерческий подкуп"). Следствие не исключает, что к продаже статуса могут быть причастны другие члены и, возможно, руководители адвокатской палаты Оренбургской области.

Теги
РоссияОренбургская область
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