Власти Кемеровской области помогут семьям двух жителей Кузбасса, погибших при ЧП на дамбе

КЕМЕРОВО, 20 октября. /ТАСС/. Власти Кемеровской области окажут материальную помощь семьям двух жителей Кузбасса, которые работали на золотодобывающем предприятии в Красноярском крае и погибли при прорыве дамбы. Еще один житель региона считается пропавшим без вести, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе администрации региона.

"Среди погибших оказались двое жителей Кемеровской области, еще один кузбассовец считается пропавшим без вести. Правительство Кузбасса занимается транспортировкой тел погибших в Кемеровскую область. Семьям погибших будет оказана помощь в захоронении и материальная поддержка", - сказали в пресс-службе.

19 октября в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае на реке Сейба прорвало дамбу. Потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа, где могли находиться до 80 человек. Разработка месторождения велась компанией "Сисим" (входит в холдинг "Сибзолото").