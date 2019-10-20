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Прорыв дамбы в Красноярском крае

Власти Кемеровской области помогут семьям двух жителей Кузбасса, погибших при ЧП на дамбе

После происшествия один житель пропал без вести

КЕМЕРОВО, 20 октября. /ТАСС/. Власти Кемеровской области окажут материальную помощь семьям двух жителей Кузбасса, которые работали на золотодобывающем предприятии в Красноярском крае и погибли при прорыве дамбы. Еще один житель региона считается пропавшим без вести, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе администрации региона.

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Прорыв дамбы в Красноярском крае. Главное

"Среди погибших оказались двое жителей Кемеровской области, еще один кузбассовец считается пропавшим без вести. Правительство Кузбасса занимается транспортировкой тел погибших в Кемеровскую область. Семьям погибших будет оказана помощь в захоронении и материальная поддержка", - сказали в пресс-службе.

19 октября в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае на реке Сейба прорвало дамбу. Потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа, где могли находиться до 80 человек. Разработка месторождения велась компанией "Сисим" (входит в холдинг "Сибзолото").

Теги
РоссияКрасноярский крайКемеровская областьПрорыв дамбы в Красноярском крае
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