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Прорыв дамбы в Красноярском крае

Высота разрушенной дамбы в Красноярском крае составляла 15 м

В результате прорыва дамбы в районе деревни Щетинкино погибли 15 человек

ТАСС, 20 октября. Высота дамбы на реке Сейба, которую использовала золотодобывающая артель в районе деревни Щетинкино Красноярского края, до разрушения в субботу составляла 15 м. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в экстренных службах.

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"Нелегальная дамба представляла собой насыпь высотой 15 м. Она была возведена на технологическом водоеме частной золотодобывающей артели ООО "Сисим", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что речь идет о дамбе, прорыв которой привел к трагедии. По словам источника, она полностью разрушилась, а потоки воды вместе с грязью и мусором частично подтопили рабочий поселок, в котором проживали 174 рабочих-вахтовика.

В результате прорыва дамбы погибли 15 человек, 16 пострадали, девять из них находятся в больнице. Судьба шести человек остается неизвестной.

Теги
РоссияКрасноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
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