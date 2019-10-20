Высота разрушенной дамбы в Красноярском крае составляла 15 м

ТАСС, 20 октября. Высота дамбы на реке Сейба, которую использовала золотодобывающая артель в районе деревни Щетинкино Красноярского края, до разрушения в субботу составляла 15 м. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в экстренных службах.

"Нелегальная дамба представляла собой насыпь высотой 15 м. Она была возведена на технологическом водоеме частной золотодобывающей артели ООО "Сисим", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что речь идет о дамбе, прорыв которой привел к трагедии. По словам источника, она полностью разрушилась, а потоки воды вместе с грязью и мусором частично подтопили рабочий поселок, в котором проживали 174 рабочих-вахтовика.

В результате прорыва дамбы погибли 15 человек, 16 пострадали, девять из них находятся в больнице. Судьба шести человек остается неизвестной.