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Пожар произошел на территории завода ПолимерПласт в Тюмени

Информация о пострадавших не поступала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Спасатели ликвидируют возгорание на территории завода ПолимерПласт в Тюмени, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального МЧС.

"20 октября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тюменской области поступило сообщение о пожаре на территории завода ПолимерПласт, расположенного на ул. Бабарынка в г. Тюмени. К месту пожара оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало.

Теги
РоссияТюменская область
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