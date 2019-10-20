Пожар произошел на территории завода ПолимерПласт в Тюмени

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Спасатели ликвидируют возгорание на территории завода ПолимерПласт в Тюмени, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального МЧС.

"20 октября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тюменской области поступило сообщение о пожаре на территории завода ПолимерПласт, расположенного на ул. Бабарынка в г. Тюмени. К месту пожара оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало.