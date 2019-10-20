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Прорыв дамбы в Красноярском крае

В результате прорыва в Красноярском крае разрушены пять дамб. Их построили незаконно

Прорыв начался с дамбы высотой 15 м, а затем по цепочке разрушились еще четыре гидротехнических сооружения
Описание
© Пресс-служба губернатора Красноярского края/ТАСС

ТАСС, 20 октября. Пять незаконно возведенных дамб в общей сложности разрушены в результате прорыва в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

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"Установлено, что дамбы возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов, с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушились еще четыре гидротехнических сооружения", - сообщили в СК.

По данным источника ТАСС, прорыв начался с дамбы высотой 15 м. Насыпь была возведена на технологическом водоеме частной золотодобывающей артели ООО "Сисим".

Как сообщили в ведомстве, нарушения организации работы золотодобывающей артели выявили в ходе допросов задержанных по уголовному делу директора ООО "Сисим", начальника и мастера горного участка этой же организации, свидетелей и очевидцев, а также изучения изъятой в ходе обысков и запрошенной у контролирующих органов документации. По данным СК, горный мастер, организовавший проведение работ на участке, не имеет никакого специального образования. "Начальник участка сообщил следователю о том, что понимал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления", - отметили в пресс-службе. Следствие будет ходатайствовать об аресте задержанных.

"В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании всем троим задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в СК.

Теги
РоссияКрасноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
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