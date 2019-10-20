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В Казани задержали водителя, в погоне за которым пострадал сотрудник ГИБДД

Пострадавшего с травмой головы доставили в больницу

ТАСС, 20 октября. Полицейские в Казани задержали водителя, в результате погони за которым пострадал сотрудник ГИБДД, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе МВД по Татарстану.

"Водитель автомобиля ВАЗ 2113 задержан сотрудниками полиции", - сообщили в пресс-службе.

В воскресенье в Казани сотрудники ГИБДД попытались остановить водителя, автомобиль которого не имел государственных номеров и имел тонированные окна, однако машина не остановилась. Во время преследования нарушителя патрульный экипаж столкнулся с иномаркой. В ДТП пострадал сотрудник ГИБДД, с травмой головы его доставили в больницу. В городе вводился план "Перехват".

Теги
РоссияТатарстан
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