В Казани задержали водителя, в погоне за которым пострадал сотрудник ГИБДД

ТАСС, 20 октября. Полицейские в Казани задержали водителя, в результате погони за которым пострадал сотрудник ГИБДД, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе МВД по Татарстану.

"Водитель автомобиля ВАЗ 2113 задержан сотрудниками полиции", - сообщили в пресс-службе.

В воскресенье в Казани сотрудники ГИБДД попытались остановить водителя, автомобиль которого не имел государственных номеров и имел тонированные окна, однако машина не остановилась. Во время преследования нарушителя патрульный экипаж столкнулся с иномаркой. В ДТП пострадал сотрудник ГИБДД, с травмой головы его доставили в больницу. В городе вводился план "Перехват".