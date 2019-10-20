Власти Хакасии окажут помощь семьям жителей региона, погибших в Красноярском крае

ТАСС, 20 октября. Власти Хакасии окажут помощь семьям жителей региона, которые погибли в результате прорыва дамбы в Красноярском крае, сообщила ТАСС в воскресенье руководитель управления пресс-службы и информации главы Хакасии Ирина Емельянова.

В результате прорыва дамбы в Красноярском крае в субботу погибли 15 человек, пять числятся пропавшими без вести, за медицинской помощью обратились 16. Сообщалось, что 11 из 15 погибших опознаны: это жители Красноярского края, Кемеровской и Вологодской областей, республики Хакасия.

"Сейчас решается вопрос, какую помощь мы будем оказывать. Сейчас собираем справки по семьям", - сказала она. Емельянова добавила, что окончательное решение по этому вопросу правительство Хакасии примет в понедельник.

Собеседница уточнила, что по имеющейся информации, погибли четыре жителя Хакасии. Опознание, которое поможет точно установить личности погибших, планируется провести в понедельник. Еще один житель республики числится пропавшим без вести.