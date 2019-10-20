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В Энгельсе возбудили дело после обнаружения тела мужчины

Причиной смерти 30-летнего жителя Саратова стало огнестрельное ранение груди

ТАСС, 20 октября. Следователи в Саратовской области возбудили дело после обнаружения тела мужчины с огнестрельным ранением в городе Энгельсе, сообщается в воскресенье на сайте областного управления СК РФ.

"В Энгельсе следователями СК возбуждено уголовное дело об убийстве. 20 октября у дома № 18 по улице Волоха города Энгельса местными жителями обнаружен молодой мужчина без признаков жизни. Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной его смерти стало огнестрельное ранение груди", - говорится в сообщении.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

Погибшим, по информации ведомства, оказался 30-летний житель города Саратова. "В настоящее время проводится следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияСаратовская область
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