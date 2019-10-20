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Прорыв дамбы в Красноярском крае
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Активные поисковые работы на месте прорыва дамбы в Красноярском крае приостановлены

В региональном управлении МЧС отметили, что в целом поисково-спасательная операция не прекращается

КРАСНОЯРСК, 20 октября. /ТАСС/. Активная фаза поисково-спасательной операции на месте прорыва дамбы в Красноярском крае приостановлена в связи с наступлением темного времени суток. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в региональном управлении МЧС.

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"Активные поисковые работы остановлены, <...> за городом уже темно", - сказали в региональном управлении МЧС.

При этом в ведомстве отметили, что в целом поисково-спасательная операция не прекращается, работы, которые можно вести в темное время суток, продолжаются. Сверяются списки погибших и пострадавших.

В ведомстве также добавили, что МЧС в понедельник утром примет решение, нужно ли применять авиацию. В воскресенье, по информации регионального МЧС, авиация не применялась из-за неблагоприятных погодных условий. "Мы каждый день запрашиваем авиацию, с утра узнаем", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что авиация базируется в Красноярском крае, а решение о вылете принимают в центральном аппарате ведомства. "У нас авиация базируется в Красноярском крае на весь Сибирский федеральный округ. Но вся авиация принадлежит Москве. Запрос дается, потом они с утра получают уточненные данные, потом дается разрешение из Москвы: взлетать или нет", - добавил собеседник агентства.

Он пояснил, что авиация в поисково-спасательных работах применяется в основном для переброски спасателей. "Авиация нужна, чтобы забрать спасателей и тому подобное. Можно и машинами уехать, когда закончат полностью работы", - сказали в МЧС.

В новость в 15:23 мск внесены изменения - добавлена информация про использование авиации. 

Теги
РоссияКрасноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
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