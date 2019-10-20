Суд арестовал главу района в Белгородской области Анатолия Попкова

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал главу администрации Белгородского района Белгородской области Анатолия Попкова, который был задержан в пятницу. Попков подозревается в получении взятки в крупном размере, сообщила в воскресенье пресс-служба Управления ФСБ по Белгородской области.

"В отношении Попкова А.Т. возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). Басманным районным судом Москвы ему избранна мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального УФСБ.

По данным пресс-службы, сотрудники ФСБ России и УФСБ России по Белгородской области совместно с представителями полиции и регионального СУ СК провели оперативно-разыскные мероприятия в отношении главы администрации Белгородского района Белгородской области Попкова, по результатам которых ему инкриминируется получение взятки от представителя юридического лица.

18 октября Попков был задержан на рабочем месте. Он возглавляет администрацию района с декабря 2017 года, избран на этот пост по итогам открытого конкурса.