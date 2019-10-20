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На соревнованиях в Хабаровске погиб сотрудник Росгвардии

После произошедшего проводится расследование

ХАБАРОВСК, 20 октября. /ТАСС/. Сотрудник Росгвардии из Бурятии погиб от полученных травм во время соревнований в Хабаровске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Восточного округа войск национальной гвардии РФ.

"Сотрудник Росгвардии в ходе соревнований получил травму и был госпитализирован. Несмотря на оказанную медиками квалифицированную помощь, спасти жизнь пострадавшего не удалось", - сказали агентству в пресс-службе.

По факту произошедшего проводится расследование.

Сотрудник Росгвардии был из Бурятии. Соревнования проводились в Хабаровске в этом месяце.

Теги
РоссияХабаровский край
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