Превышений концентраций загрязняющих веществ в воздухе в Тюмени после пожара на заводе нет

ТЮМЕНЬ, 20 октября. /ТАСС/. Превышений загрязняющих веществ в воздухе после пожара на территории завода "Полимерпласт" не обнаружено. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

"Возгорание произошло в промзоне, вдали от жилых районов. Во время возгорания в Тюменской области был южный ветер, что способствовало удалению предметов горения от ближайших населенных пунктов. Сотрудники провели необходимые пробы. Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе в населенных пунктах, которые находятся в районе завода "Полимерласт" не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Пожар, возникший в воскресенье на заводе "Полимерпласт" в Тюмени, ликвидировали, пострадавших нет. Эвакуации сотрудников предприятия не потребовалось, так как возгорание было на складских помещениях по хранению готовой продукции. Общая площадь локализации составила 950 кв. метров.