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ФСБ разыскивает уроженца Бурятии после возбуждения против него дела о терроризме

По информации правоохранительных органов, два года назад Жаргал Дарханов решил переехать в Сирию для вступления в запрещенную в России группировку

УЛАН-УДЭ, 20 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают уроженца Бурятии Жаргала Дарханова, о котором стало известно, что два года назад он решил переехать в Сирию для вступления в группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в Управлении ФСБ по Республике Бурятия.

"Управлением ФСБ России по Республике Бурятия проводятся оперативно-разыскные мероприятия в отношении гражданина РФ Дарханова Жаргала Ильича, 22 октября 1982 года рождения, уроженца города Улан-Удэ, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации")", - сообщили в УФСБ.

Сотрудники органов госбезопасности получили сведения о том, что Дарханов в 2017 году решил транзитом через Турцию переехать вместе с женой и двумя детьми из РФ в Сирию, чтобы вступить в ряды террористов.

Теги
РоссияБурятия
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