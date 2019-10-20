В автоаварии в ДР Конго погибли 25 человек

ПРЕТОРИЯ, 20 октября. /ТАСС/. 25 человек погибли и 57 получили травмы в воскресенье в результате автокатастрофы в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом со ссылкой на власти страны сообщила южноафриканская телекомпания eNCA.

"Водитель потерял управление, автобус съехал с трассы и перевернулся. В салоне начался пожар", - приводит она свидетельства очевидцев. По их словам, причиной трагедии стало превышение скорости.

Авария произошла утром в 150 км от столицы ДРК Киншасы. Переполненный автобус направлялся туда из города Луфу.

Пострадавшие были доставлены в больницу города Киквита, расположенного в 20 км от места ДТП. По словам местных врачей, проблема заключается в том, что имеющихся в их распоряжении лекарств и медицинских средств на всех раненых не хватит.

В пятницу в ДРК произошла автомобильная авария с участием грузовика, жертвами которой стали 11 человек.