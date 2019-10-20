В Петербурге маршрутка столкнулась с трамваем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Травмы при столкновении маршрутки с трамваем на улице Десантников в Красносельском районе Петербурга в воскресенье вечером, по уточненным данным, получили 16 человек. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС.

"В 18:15 на пересечении Десантников и Петергофского шоссе столкнулись трамвай и маршрутка К-235, которая после столкновения перевернулась на бок. В результате ДТП пострадали 16 человек", - уточнили в управлении.

На месте, помимо спасателей, работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

В городском главке МЧС добавили, что среди пострадавших трое детей. "Среди пострадавших - трое детей. Одному ребенку - девять лет. Двум другим - по четырнадцать", - сказали в ведомстве.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Мирянина сообщила в своем Twitter, что 15 пострадавших, в том числе трое детей, с различными травмами уже доставлены в больницы.