В Петербурге маршрутка столкнулась с трамваем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Травмы при столкновении маршрутки с трамваем на улице Десантников в Красносельском районе Петербурга в воскресенье вечером, по уточненным данным, получили 16 человек. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС.
"В 18:15 на пересечении Десантников и Петергофского шоссе столкнулись трамвай и маршрутка К-235, которая после столкновения перевернулась на бок. В результате ДТП пострадали 16 человек", - уточнили в управлении.
На месте, помимо спасателей, работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
В городском главке МЧС добавили, что среди пострадавших трое детей. "Среди пострадавших - трое детей. Одному ребенку - девять лет. Двум другим - по четырнадцать", - сказали в ведомстве.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Мирянина сообщила в своем Twitter, что 15 пострадавших, в том числе трое детей, с различными травмами уже доставлены в больницы.
В результате ДТП с учстием маршрутного такси №235 и трамвая №60 на Петергофском шоссе, д. 7 бригадами скорой помощи осмотрено 16 человек. 15 пострадавших из них 3 ребенка, с различными степенями тяжести доставлены в больницы.#чс #дтп #спб #соцполит— Анна Митянина (@A_Mitjanina) 20 октября 2019 г.
В новость в 20:19 мск внесены изменения - добавлены подробности.