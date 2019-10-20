В Волгограде задержан подозреваемый в убийстве помощницы заведующей детским садом

ВОЛГОГРАД, 20 октября. /ТАСС/. Житель Волгограда задержан по подозрению в убийстве помощницы заведующей детским садом, сообщили в воскресенье в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

"Следователи задержали подозреваемого с билетом на автобус, который буквально через несколько часов должен был отравиться за пределы территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

18 октября в правоохранительные органы обратилась местная жительница с заявлением об исчезновении своей матери. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Следователи установили, что 47-летняя помощница заведующей детским садом проживала в арендованной квартире и поддерживала тесные отношения с 32-летним мужчиной, который поставлял продукты в детсад. Накануне исчезновения вместе с ним она уехала с работы и пропала.

На допросе подозреваемый отрицал свою причастность к преступлению, однако "в ходе налаженного с ним психологического контакта все же признался в убийстве". Убитая была обнаружена в подвале заброшенного дома в дачном массиве. Согласно заключению экспертов, ее смерть наступила от механической асфиксии.

По словам задержанного, причиной расправы над женщиной стал конфликт из-за денег - по данным следствия, потерпевшая оказывала финансовую помощь злоумышленнику. "Упрек в этом, брошенный 15 октября в адрес подозреваемого, стоил ей жизни. Мужчина сначала ударил жертву по лицу, затем задушил, тело спрятал и попытался скрыться.

В суд подготовлено ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.