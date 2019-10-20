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Источник: глава калужского управления ЖКХ стал фигурантом уголовного дела

По данным источника во властных структурах города, Виктор Устинов находится под подпиской о невыезде

ТАСС, 20 октября. Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства городской управы Калуги Виктор Устинов стал фигурантом уголовного дела, связанного с работой МУП "Калугатеплосеть". Об этом сообщил ТАСС в воскресенье источник во властных структурах города.

"Руководитель управления ЖКХ Виктор Устинов находится под подпиской о невыезде. Он был приглашен в управление по борьбе с экономическими преступлениями регионального управления МВД в связи с возбужденным ранее уголовным делом по деятельности МУП "Калугатеплосеть" в 2015-2016 годах. Ряд сделок и ряд договоров того периода вызывают у правоохранителей сомнения", - рассказал собеседник агентства.

Он напомнил, что ранее Устинов около полутора лет возглавлял предприятие. "По нашим данным, предшественник Устинова в МУП "Калугатеплосеть" - Андрей Грошев - находится под домашним арестом", - добавил источник.

Официальными комментариями правоохранительных органов и властей Калуги ТАСС пока не располагает.

Устинов возглавляет городское управление ЖКХ с лета 2018 года.

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РоссияКалужская область
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