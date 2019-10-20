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Медики выписали из больницы троих детей, пострадавших при взрыве газового баллона в Сочи

По данным источника в экстренных службах, в результате ЧП погиб один человек

СОЧИ, 21 октября. /ТАСС/. Врачи выписали троих детей, пострадавших в результате взрыва газового баллона в частном домовладении в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в детской городской больнице №9.

"Дети в стабильном состоянии. Мама написала отказ (от госпитализации). Уехали домой", - сказали в больнице.

По данным источника ТАСС в экстренных службах Сочи, взрыв баллона произошел в воскресенье в селе Каштаны на территории частного домовладения. В результате ЧП погиб один человек. Среди пострадавших оказались трое детей в возрасте от четырех до девяти лет.

Теги
РоссияКраснодарский край
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