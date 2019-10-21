Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Прорыв дамбы в Красноярском крае

В Красноярском крае возобновили активную поисковую операцию в районе прорыва дамб

Поисковые работы осложняются неблагоприятными погодными условиями

КРАСНОЯРСК, 21 октября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС возобновили активную стадию поисковых работ в районе прорыва дамб в деревне Щетинкино на юге Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба прорвало дамбы на золотодобывающем прииске, который разрабатывала компания "Сисим" (входит в холдинг "Сибзолото"). В результате ЧП 15 человек погибли, пятеро числятся пропавшими без вести, за медицинской помощью обратились 16 человек. В больнице находятся девять пострадавших.

На эту тему
Прорыв дамбы в Красноярском крае. Главное

"Работы возобновлены", - сообщили в ведомстве, отметив, что решение об использовании авиации в данный момент принимается. 20 октября авиация не использовалась в поисках из-за погодных условий, в частности снега.

Как сообщили ТАСС в ЕДДС Курагинского района, в понедельник в южных районах края погодные условия останутся сложными - возможен мокрый снег.

По данным Росгидрометцентра, в ночь на понедельник ожидается похолодание до минус 15 градусов, днем в понедельник температура воздуха повысится до минус четырех градусов. При этом ведомство, в отличие от ЕДДС, сообщает, что днем в понедельник осадков не ожидается, скорость ветра составит 3 м/с.

Теги
РоссияКрасноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
Реклама на ТАСС
Житель КНР пытался провезти через границу России килограмм золота в обуви
Стоимость драгоценного металла составила почти 4 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС