В Красноярском крае возобновили активную поисковую операцию в районе прорыва дамб

КРАСНОЯРСК, 21 октября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС возобновили активную стадию поисковых работ в районе прорыва дамб в деревне Щетинкино на юге Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба прорвало дамбы на золотодобывающем прииске, который разрабатывала компания "Сисим" (входит в холдинг "Сибзолото"). В результате ЧП 15 человек погибли, пятеро числятся пропавшими без вести, за медицинской помощью обратились 16 человек. В больнице находятся девять пострадавших.