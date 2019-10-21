В Красноярском крае возобновили активную поисковую операцию в районе прорыва дамб

КРАСНОЯРСК, 21 октября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС возобновили активную стадию поисковых работ в районе прорыва дамб в деревне Щетинкино на юге Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.
19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба прорвало дамбы на золотодобывающем прииске, который разрабатывала компания "Сисим" (входит в холдинг "Сибзолото"). В результате ЧП 15 человек погибли, пятеро числятся пропавшими без вести, за медицинской помощью обратились 16 человек. В больнице находятся девять пострадавших.
"Работы возобновлены", - сообщили в ведомстве, отметив, что решение об использовании авиации в данный момент принимается. 20 октября авиация не использовалась в поисках из-за погодных условий, в частности снега.
Как сообщили ТАСС в ЕДДС Курагинского района, в понедельник в южных районах края погодные условия останутся сложными - возможен мокрый снег.
По данным Росгидрометцентра, в ночь на понедельник ожидается похолодание до минус 15 градусов, днем в понедельник температура воздуха повысится до минус четырех градусов. При этом ведомство, в отличие от ЕДДС, сообщает, что днем в понедельник осадков не ожидается, скорость ветра составит 3 м/с.