Число пострадавших при прорыве дамб в Красноярском крае увеличилось до 26 человек

КРАСНОЯРСК, 21 октября. /ТАСС/. Число пострадавших в результате прорыва дамб золотодобывающей артели в районе деревни Щетинкино Красноярского края увеличилось с 16 до 26 человек. Об этом ТАСС сообщили понедельник в региональном Минздраве.

Прорыв дамб в районе поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба произошел 19 октября. В результате ЧП 15 человек погибли, пятеро числятся пропавшими без вести, за медицинской помощью обращались 16 человек.

"Обратились еще десять человек. Пять человек доставлены в стационар Курагинской районной больницы, у них легкие травмы. Еще пять госпитализированы в Красноярскую краевую клиническую больницу, там тоже нет угрозы жизни", - сказали в министерстве.