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На причале в Мурманске загорелся склад

Площадь возгорания составляет около 500 кв. м
Описание
© Пресс-служба МЧС РФ

ТАСС, 21 октября. Склад на морском причале в Мурманске загорелся в понедельник утром, площадь возгорания достигает около 500 кв. м. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"21 октября в 04:16 поступила информация о возгорании складского ангара на причалах в Мурманске на улице Траловая, 2. Горят емкости с пластиком. Раздаются хлопки", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. "Людей там не было", - пояснил представитель ведомства. 

Он добавил, что произошло частичное обрушение кровли. "Крыша частично обрушилась у здания. На какой площади - уточняется. Внутри горят пластиковые емкости с маслянистыми жидкостями", - уточнил собеседник.

В тушении пожара участвуют 36 человек и 14 единиц техники.

Теги
РоссияМурманская область
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