Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Мексике из-за циклона "Присцилла" отменили занятия в почти 3 тыс. школ

Соответствующее решение было принято в штате Халиско

МЕХИКО, 21 октября. /ТАСС/. Власти штата Халиско на западе Мексики отменили занятия в школах десятков муниципалитетов из-за циклона "Присцилла". Об этом сообщило в воскресенье вечером региональное министерство образования.

"Информируем о том, что в понедельник, 21 октября, в связи с прохождением тропического шторма "Присцилла" отменяются занятия в школах <...> 39 муниципалитетов Халиско", - говорится в записи. Решение властей касается более чем 265 тыс. учащихся из 2,95 тыс. школ.

По данным метеорологов, скорость ветра в пределах циклона достигает 15 м/с с порывами до 20,8 м/с. Он принес в регион сильные осадки, которые могут вызвать наводнения и сход оползней. Власти призвали жителей потенциально уязвимых районов быть особенно осторожными и следить за оповещениями сил гражданской обороны.

Теги
Мексика
Реклама на ТАСС
На Сахалине уволился директор школы, где четвероклассники избили одноклассницу
В связи с происшествием в учебном заведении проводится служебная проверка по распоряжению региональных властей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС