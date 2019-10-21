В Подмосковье двух человек подозревают в организации наркопритона

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Полицейские в Щелкове ликвидировали наркопритон, в его организации подозреваются двое местных жителей. Об этом сообщила ТАСС в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

"Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России" Щелковское" в результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны 26-летняя женщина и 30-летний мужчина, подозреваемые в организации притона для потребления наркотических средств", - сказала она.

По ее словам, предполагаемые злоумышленники систематически предоставляли свою квартиру для употребления наркотиков. Полицейские нашли там шесть человек в состоянии наркотического опьянения, их отправили на медицинское освидетельствование.

"В ходе осмотра квартиры сотрудниками полиции обнаружены использованные одноразовые шприцы с веществом светлого света, а также предметы и прекурсоры, используемые для потребления наркотических средств. По результатам исследования установлено, что в шприцах находилась смесь, содержащая в своем составе героин", - добавила представитель ведомства.

Полиция возбудила дело по ст. 232 УК РФ ("Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.