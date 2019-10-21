На Сахалине уволился директор школы, где четвероклассники избили одноклассницу

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 октября. /ТАСС/. Директор школы №2 в городе Поронайске на Сахалине, на крыльце которой группа учеников избила одноклассницу, ушел в отставку, сообщил в понедельник ТАСС представитель правительства Сахалинской области.

"Директор ушел в отставку, отставку приняла [министр образования Сахалинской области] Наталья Мурашова", - сказал собеседник агентства.

В правительстве отметили, что по распоряжению региональных властей в школе проводится служебная проверка. Мурашова встретилась для проведения беседы с педагогическим коллективом и с родителями учеников класса, в котором учится пострадавшая девочка.

В Поронайске 15 октября учащиеся четвертого класса группой избили свою одноклассницу на крыльце школы после занятий. Дети были недовольны тем, что девочка на последнем уроке напомнила учителю о необходимости дать домашнее задание. Пострадавшая добралась до дома на такси, у нее сильно болела голова. После этого ребенка положили в больницу.

Проверку по этому делу начали прокуратура, полиция и следователи, власти региона взяли ситуацию под личный контроль.