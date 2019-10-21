В Красноярском крае развернуты пункты по выдаче документов пострадавшим от прорыва дамб

ТАСС, 21 октября. Мобильные пункты по выдаче документов и приему заявлений развернуты в районе отдаленного поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края, где 19 октября на реке Сейба прорвало дамбы на золотодобывающем прииске. Об этом в понедельник сообщается на сайте регионального управления ГУ МВД.

В результате ЧП 15 человек погибли, пятеро числятся пропавшими без вести. "На месте трагедии организованы пункты для обращения граждан по факту утраты документов и их выдачи после изготовления. Часть изготовленных документов направлены в медицинские учреждения, куда госпитализированы пострадавшие", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки изготовлено 34 паспорта, принято 36 заявления об утрате паспортов и 6 - о восстановлении водительских удостоверений, которые изготавливаются в организованном в поселке Краснокаменске пункте.

По данным СК РФ, в результате прорыва были разрушены в общей сложности пять незаконно возведенных дамб. В ведомстве сообщили, что прорыв начался с самой верхней, а затем потоком воды разрушены еще четыре дамбы. В результате разрушения дамбы потоки воды практически смыли два рабочих общежития золотодобытчиков временного типа.