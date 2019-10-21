Пожар на складе в порту Мурманск локализовали

МУРМАНСК, 21 октября. /ТАСС/. Пожар на складе на причале в порту Мурманска, где загорелись емкости с отработанным машинным маслом, локализован. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС, распространения огня не произошло.

"Пожар локализован, распространения нет", - сказали в ведомстве.

Как ранее сообщали в региональном ГУ МЧС, информация о возгорании складского ангара на причалах в Мурманске на улице Траловая, дом 2, поступила в 04:16 мск. Пожар охватил площадь 500 кв. м.

Пострадавших нет. В тушении пожара участвуют 36 человек и 14 единиц техники.