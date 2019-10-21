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В Якутии СК возбудил уголовное дело после избиения отчимом ребенка

В ходе расследования будет проверена работа органов системы профилактики

ТАСС, 21 октября. Следователи возбудили уголовное дело об избиении четырехлетнего ребенка отчимом в якутском селе Булгунняхтах, сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"По результатам проверки размещенной в соцсетях информации об избиении четырехлетнего мальчика возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ребенка избил 32-летний отчим, пока мать мальчика была на работе. Мужчина допрошен в качестве подозреваемого, он полностью признал свою вину.

В ходе расследования будет проверена работа органов системы профилактики.

На прошлой неделе в соцсетях появилась информация об избиении ребенка в Булгунняхтахе, мальчика доставили в больницу с общими побоями, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, множественными ушибами мягких тканей головы и тела. "В настоящее время состояние здоровья мальчика вне опасности, медики готовят его к выписке из больницы", - отметили в ведомстве.

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РоссияЯкутия
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