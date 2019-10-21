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В Якутске полицейские и следователи ищут мать ребенка, брошенного в подъезде дома

Мальчика доставили в городской специализированный дом ребенка, его здоровью ничто не угрожает

ТАСС, 21 октября. Жительница дома в Якутске обнаружила в своем подъезде полуторагодовалого ребенка без сопровождения взрослых и сообщила об этом в правоохранительные органы. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального следственного управления СК РФ в понедельник.

"В правоохранительные органы поступило сообщение от жительницы дома в городе Якутске. Женщина сообщила о том, что в подъезде дома находится маленький ребенок без сопровождения взрослых. По данному факту проводится процессуальная проверка. Мальчик был доставлен в городской специализированный дом ребенка, его осмотрели медработники, которые сообщили, что он здоров, телесных повреждений не имеет", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что рядом с мальчиком полицейские нашли пакеты с вещами и продуктами. Ребенок был одет по сезону. "Личность малыша установлена, на сообщения о его обнаружении откликнулась бабушка мальчика, проживающая за пределами республики. Следователи и сотрудники полиции продолжают поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения матери ребенка", - добавили в управлении.

Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Теги
РоссияЯкутия
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