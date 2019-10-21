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В Северной Осетии арестовали замглаву села, подозреваемого в убийстве

В ближайшее время следствие предъявит ему обвинение

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 октября. /ТАСС/. Замглавы Црауского сельского поселения Алагирского района Северной Осетии, подозреваемый в убийстве местного жителя, арестован. Об этом в понедельник сообщается на сайте республиканского следственного управления СК РФ.

По версии следствия, 15 октября вечером в городе Алагире подозреваемый из огнестрельного оружия выстрелил в 44-летнего жителя селения Црау и скрылся. От полученного ранения потерпевший умер на месте.

"Подозреваемый был задержан. По ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.

Теги
РоссияСеверная Осетия
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