Источник: в Москве из квартиры кинорежиссера Хамдамова украли ювелирные украшения

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Ювелирные украшения украдены у мужчины из квартиры в центре Москвы, полицейские устанавливают сумму материального ущерба. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"19 октября в полицию поступило сообщение о краже из квартиры на Леонтьевском переулке. К прибывшим на место сотрудникам полиции обратился гражданин 1944 года рождения и заявил, что несколько дней назад к нему в гости приходил его знакомый, а после его ухода заявитель обнаружил отсутствие ювелирных украшений", - сказали в полиции.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также точный перечень похищенного и сумма материального ущерба.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что потерпевшим оказался советский и российский кинорежиссер Рустам Хамдамов.