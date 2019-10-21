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В центре Турина горит историческое здание, входящее в список Всемирного наследия

По данным агентства ANSA, пожар начался на крыше
Описание
© Vigili del Fuoco via AP

РИМ, 21 октября. /ТАСС/. Историческое здание в центре Турина, входящее в комплекс построек королевского периода, охвачено пламенем. Как сообщает в понедельник агентство ANSA, пожар начался на крыше.

Сигнал о пожаре поступил около 08:00 (09:00 мск). На месте работают четыре пожарных расчета. О пострадавших не сообщается, уточняет агентство.

"Каваллерицца реале" - комплекс, построенный в XVII веке, когда Турин был столицей Савойского герцогства, для административных целей. Он считается одним из образцов архитектуры барокко и был включен в список Всемирного наследия человечества ЮНЕСКО вместе с другими королевскими дворцами Савойской династии в Турине и его окрестностях.

В апреле 2019 года сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери, повлекший обрушение шпиля и других архитектурных фрагментов.

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Италия
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