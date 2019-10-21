Более тонны нелегального алкоголя изъяли в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 октября. /ТАСС/. Специалисты министерства экономического развития и внешних связей Амурской области при участии сотрудников правоохранительных органов изъяли в Сковородинском районе региона более тонны нелегального алкоголя, сообщается в понедельник на сайте министерства.

"Более тонны нелегального алкоголя изъяли в ходе проверки в Сковородинском районе. Всего специалистами [министерства] при участии правоохранительных органов проверено семь объектов", - говорится в сообщении.

Как уточняется, контрафактная алкогольная продукция была выявлена и изъята в шести из семи осмотренных помещений. Всего это свыше 1700 бутылок и банок, из которых 555 литра алкогольной продукции с признаками подделки. Также обнаружено и изъято из оборота 30 литров спирта, предназначенного для продажи. В соответствии с частью 3 статьи 14.17 КоАП РФ ("Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции") нарушителей ждут административные штрафы от 500 тыс. до 1 млн рублей, вся изъятая алкогольная продукция подготовлена к отправке на уничтожение, а данные торговые объекты теперь находятся на контроле.

Обнаружить алкогольную продукцию, находящуюся в нелегальном обороте, специалистам Минэкономразвития области удалось провести благодаря оперативной информации, которая поступила от неравнодушных жителей на горячую линию министерства. "Наша горячая линия работает постоянно, каждому поступившему сообщению о нарушениях в алкогольной сфере мы уделяем серьезное внимание. Как правило, информация, содержащаяся в обращениях граждан, подтверждается. Приятно, что граждане понимают эффективность и важность этой работы, от которой зависит жизнь и здоровье окружающих людей, после каждого такого сообщения и проведения соответствующей работы мы собираем обратную связь, поэтому удается оперативно выявлять повторные случаи нарушения", - цитируются в сообщении слова заместителя министра экономического развития и внешних связей региона Татьяны Величко.

Информация о любых нарушениях в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции принимается в Приамурье в рабочее время по номеру горячей линии 8 914 538 39 80 и круглосуточно по адресу электронной почты department@economy.amurobl.ru.