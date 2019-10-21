Район поиска пропавших без вести при прорыве дамб в Красноярском крае увеличен до 25 км

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Район проведения поисковой операции после прорыва каскада дамб в рабочем поселке золотодобытчиков в Красноярском крае расширен до 25 км. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в оперативном штабе.

"Район поиска пропавших без вести увеличен до 25 км по руслу реки от места чрезвычайной ситуации", - сказал собеседник агентства.