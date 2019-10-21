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Прорыв дамбы в Красноярском крае
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Район поиска пропавших без вести при прорыве дамб в Красноярском крае увеличен до 25 км

Поисковая операция и работы по ликвидации последствий ЧС ведутся на трех участках

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Район проведения поисковой операции после прорыва каскада дамб в рабочем поселке золотодобытчиков в Красноярском крае расширен до 25 км. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в оперативном штабе.

"Район поиска пропавших без вести увеличен до 25 км по руслу реки от места чрезвычайной ситуации", - сказал собеседник агентства.

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Он сообщил, что поисковая операция и работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации ведутся на трех участках.

Как сообщили ранее в МЧС России, в поисках пропавших людей задействован вертолет Ми-8 МЧС. За прошедшие сутки при проведении аварийно-спасательных работ обследованы береговая линия вдоль реки Сейба до ее впадения в реку Сисим, разобраны завалы по береговой линии на удалении 1200 метров. В МЧС отметили, что работы будут продолжены ниже по течению реки с применением водолазных служб и кинологических расчетов МЧС России.

В результате прорыва дамб в минувшую субботу погибли 15 человек, судьба пяти остается неизвестной.

В новость были внесены изменения (10:50 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияКрасноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
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