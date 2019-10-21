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Ликвидировано открытое горение на складе с машинным маслом в порту Мурманска

Пострадавших в ЧП нет

МУРМАНСК, 21 октября. /ТАСС/. Открытое горение на складе на причале в порту Мурманск, где находились емкости с отработанным машинным маслом, ликвидировано. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС, площадь пожара осталась на величине 500 кв. м.

"В 09:44 мск - локализация открытого горения", - сказали в ведомстве.

Информация о возгорании складского ангара на причалах в Мурманске на улице Траловая, 2, поступила в 04:16 мск. Пострадавших нет. Продолжается тушение, в нем занято 36 человек и 14 единиц техники.

Теги
РоссияМурманская область
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