Ликвидировано открытое горение на складе с машинным маслом в порту Мурманска

МУРМАНСК, 21 октября. /ТАСС/. Открытое горение на складе на причале в порту Мурманск, где находились емкости с отработанным машинным маслом, ликвидировано. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС, площадь пожара осталась на величине 500 кв. м.

"В 09:44 мск - локализация открытого горения", - сказали в ведомстве.

Информация о возгорании складского ангара на причалах в Мурманске на улице Траловая, 2, поступила в 04:16 мск. Пострадавших нет. Продолжается тушение, в нем занято 36 человек и 14 единиц техники.