Задержанная за правонарушение женщина умерла в отделе полиции Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Женщина, задержанная за административное правонарушение, умерла в отделе полиции в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"В отделе полиции умерла ранее судимая 32-летняя гражданка, доставленная в отдел за совершение административного правонарушения. По данному факту проводится проверка", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник. Женщину доставили в отдел полиции, однако затем ей стало плохо. Сотрудники МВД вызвали медиков, они констатировали смерть женщины. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.