Житель Кирова арестован за покушение на убийство сожительницы и нападение на полицейского

КИРОВ, 21 октября. /ТАСС/. Следственные органы Кировской области возбудили в отношении жителя областного центра уголовное дело о покушении на убийство сожительницы и применении насилия к полицейскому, сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Кирова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 16 октября между 31-летним мужчиной и его 33-летней сожительницей произошел конфликт, обвиняемый нанес женщине несколько ударов ножом в шею и туловище, а затем скрылся. Женщине вовремя оказали медицинскую помощь, нападавший был задержан. 17 октября обвиняемый, находясь в отделе МВД, ударил кулаком в лицо полицейского. Оба уголовных дела объединены в одно производство, мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.