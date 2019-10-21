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Обвиняемой в вымогательстве экс-супруге Цеповяза продлили арест еще на полгода

Наталью Стришней и ее брата обвиняют в вымогательстве на сумму около 70 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 октября. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд в Ростове-на-Дону продлил на шесть месяцев арест Наталье Стришней, бывшей супруге осужденного члена банды Цапка из станицы Кущевской Вячеслава Цеповяза. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в суде.

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"Продлили на шесть месяцев", - рассказал собеседник агентства.

Наталье и ее брату Ивану предъявлены обвинения в вымогательстве на сумму около 70 млн рублей. На имущество Натальи Стришней, являющейся директором предприятия "Слава Кубани", в качестве обеспечительной меры наложен арест.

Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапка к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца. Банда Цапка орудовала в станице Кущевской с 1998 года по 2010 год. На ее счету 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Сервера Аметова.

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