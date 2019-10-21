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Больше 100 иранцев погибли в ходе паломничества к иракским святыням в Арбаин

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что часть иранцев погибли в результате ДТП, а некоторые - "от старости"

ТЕГЕРАН, 21 октября /ТАСС/. По меньшей мере 104 гражданина Ирана погибли в ходе ежегодного паломничества к шиитским святыням в Ираке, приуроченного к трауру Арбаин. Об этом в понедельник заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"К сожалению, в дни Арбаина по разным причинам погибло 104 паломника", - заявил Мусави, трансляцию пресс-конференции которого вел телеканал PressTV. По его словам, часть иранцев погибли в результате ДТП, а некоторые - "от старости".

"Я не получал информацию о том, что кто-то был убит в результате стрельбы", - ответил представитель МИД на соответствующий вопрос журналиста.

19 октября мусульмане-шииты провели церемонии, посвященные траурной дате Арбаин - сороковому дню со дня трагической гибели имама Хусейна в VII веке. Главным событием становится массовое паломничество к гробнице святого в иракском городе Кербеле. В понедельник представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что в 2019 году в путешествии к шиитским святыням в Ираке приняли участие 3 млн 468 тыс. иранцев.

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