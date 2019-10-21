Родственники погибших при прорыве дамбы более 600 раз обращались к психологам за помощью

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Более 600 обращений за психологической помощью поступило к психологам МЧС России после прорыва каскада дамб в рабочем поселке золотодобытчиков в Красноярском крае. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в Центре экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России.

"Психологическая помощь оказана более чем в 600 случаях обращений", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что психологи оказывают экстренную психологическую помощь пострадавшим и родственникам погибших на месте чрезвычайной ситуации, в лечебных учреждениях, где находятся раненые, а также во время следственных мероприятий и при процедуре опознания. "Некоторым психологическая поддержка требовалась неоднократно", - отметил представитель ЦЭПП.

Всего в зоне чрезвычайной ситуации работают около 20 специалистов психологической службы МЧС России. На базе Главного управления МЧС России по Красноярскому краю продолжает работать телефон горячей линии, на который за последние два дня поступило более 500 обращений, практически все они были от людей, желающих узнать судьбе своих близких.

Ранее директор ЦЭПП Юлия Шойгу сообщила ТАСС, что вовремя оказанная психологическая помощь пострадавшим и родственникам погибших в результате различных чрезвычайных ситуаций может помочь человеку пережить трагедию.