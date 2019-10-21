СК завершил расследование дела о гибели 36 человек в аварии на шахте в Коми в 2016 году

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовного дела по факту аварии на шахте "Северная" в 2016 году в Коми, где погибли 36 человек и еще 17 пострадали. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России завершено расследование по уголовному делу о взрывах в горных выработках шахты "Северная" в Воркуте Республики Коми. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело, материалы которого составляют 392 тома, направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - сообщила Петренко.

По ее словам, в качестве обвиняемых по ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба, а также смерть двух и более лиц") привлечено 14 человек. "Это первый заместитель генерального директора - технический директор АО "Воркутауголь" Денис Пайкин, помощник директора по охране труда структурного подразделения "Исполнительный аппарат" АО "Воркутауголь" Олег Бабиченко; работники структурного подразделения "Шахта Северная" АО "Воркутауголь": директор шахты Михаил Тимофеев, его заместитель Виталий Лавров, главный инженер Виктор Титков, начальник участка по добыче угля №12 Олег Кондратюк, начальник участка аэрологической безопасности Владислав Акиничев, его заместители Андрей Плахов и Александр Халиченко, механик данного участка Леонид Фролов и электрослесарь Денис Федюков, командир военизированного горноспасательного отряда Леонид Лобков и его помощник Олег Будаев", - пояснила представитель СК. Также обвинение предъявлено главному государственному инспектору Воркутинского территориального отдела Печорского управления Ростехнадзора Павлу Маслову по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц и причинение особо крупного ущерба).

Два взрыва

По данным следствия, 25 и 28 февраля 2016 года в горных выработках угольной шахты произошли взрывы метановоздушной смеси. Причиной трагедии стали систематические нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов на протяжении нескольких лет. Следствие считает, что руководство предприятия хотело выполнить план по добыче угля и избежать штрафных санкций от вышестоящих руководителей. В частности, по указанию либо с ведома Тимофеева, Лаврова, Титкова, Бабиченко, Акиничева, Кондратюка, Плахова и Халиченко не проветривались горные выработки, при этом добыча угля продолжалась. Это привело к загазованности выработок и выработанного пространства шахты. Также после вмешательства Федюкова в систему аэрогазового контроля функция автоматического отключения электричества при повышении концентрации метана в горных выработках была выведена из строя.

Кроме того, обвиняемые ингнорировали необходимость принудительного разупрочнения кровли, это привело к ее обрушению, последующему повреждению горно-шахтного оборудования, короткому замыканию, воспламенению и взрыву метано-воздушной смеси. Маслов был обязан осуществлять надзор за соблюдением требований промышленной безопасности в шахте, но фактически этого не делал. В результате системного нарушения правил безопасности произошел первый взрыв, повлекший гибель 30 человек. Еще шесть человек погибли в результате второго взрыва в ночь на 28 февраля. В ходе следствия Халиченко признал вину, остальные обвиняемые отрицают причастность к преступлению.

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