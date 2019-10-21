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Прорыв дамбы в Красноярском крае
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Один из задержанных по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае признал вину

Мастер участка золотопромышленного предприятия "Сисим" Андрей Еганов подписал соглашение о сотрудничестве со следствием

КРАСНОЯРСК, 21 октября. /ТАСС/. Задержанный мастер участка золотопромышленного предприятия "Сисим" Андрей Еганов признал свою вину в суде. Об этом сообщил представитель защиты Еганова в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения в Красноярском крае.

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"Подзащитный полностью признает свою вину, подписал соглашение о сотрудничестве со следствием, принимал участие в спасательных работах", - сказал представитель защиты Еганова.

Еганов подтвердил журналистам, что признает вину. "Вину признаю. Я раскаиваюсь и соболезную всем родственникам. Все всё знали <…>Я - начальник участка, все знал. Не досмотрел", - сказал Еганов.

19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба прорвало дамбы на золотодобывающем прииске, который разрабатывала компания "Сисим" (входит в холдинг "Сибзолото"). В результате ЧП 15 человек погибли, пятеро числятся пропавшими без вести, пострадали 26 человек. По данным СК РФ, в результате прорыва были разрушены в общей сложности пять дамб. В ведомстве сообщили, что прорыв начался с самой верхней, а затем потоком воды разрушены еще четыре дамбы. В результате разрушения дамбы потоки воды практически смыли два рабочих общежития золотодобытчиков.

В новость были внесены изменения (12:37 мск) - добавлены подробности в третьем абзаце.

Теги
РоссияКрасноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
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Прорыв дамбы в Красноярском крае
Прорыв дамбы в Красноярском крае. Главное
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