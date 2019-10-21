В Москве сотрудник банка перевыпустил карту клиента и украл с нее более 4,5 млн рублей

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Московской области сотрудника одного их столичных банков, который воспользовавшись служебным положением, украл у клиента более 4,5 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

Как отметили в пресс-службе, в полицию с заявлением обратился представитель одного из банков. Он заявил, что в ходе внутренней проверки было установлено о перевыпуске без ведома клиентки карты банка, с которой в последующем было похищено более 4,5 млн рублей. "В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался бывший сотрудник банка. Злоумышленник был задержан на территории Московской области. Денежными средствами он успел распорядиться по собственному усмотрению. Как было установлено, мужчина воспользовался служебным положением и произвел перевыпуск банковской карты клиентки и похитил денежные средства", - добавили в главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража"). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.