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В Зеленограде задержали мужчину, который разбил стекла нескольких автобусных остановок

Полицейские устанавливают ущерб от его действий

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали жителя Зеленограда, который разбил стекла нескольких автобусных остановок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Сотрудники патрульно-постовой службы Зеленограда задержали 39-летнего местного жителя, который подозревается в вандализме", - сообщили в столичном главке.

Ранее в полицию поступило сообщение о том, что на автобусной остановке, расположенной в 18-м микрорайоне Зеленограда, неизвестный разбил стекло павильона. "В ходе патрулирования территории сотрудники полиции в 14-м микрорайоне задержали подозреваемого. Установлено, что мужчина из хулиганских побуждений бутылкой разбил несколько стекол павильона в 18-м микрорайне, после чего проследовал в 14-й микрорайон и совершил аналогичные действия с другим павильоном ожидания наземного городского пассажирского транспорта", - отметили в столичном главке.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм" (ст. 214 УК РФ), ущерб от его действий устанавливается.

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